Artur Jorge: «Erro infantil deu-lhes alento e condicionou-nos porque a vantagem diminuiu»

Artur Jorge lamentou o facto de o Sp. Braga não ter conseguido manter a vantagem no marcador frente ao St. Gilloise, após ter saido para o intervalo a vencer por 3-1."Fizemos um bom jogo, mas resultado não agrada. Os jogadores foram muito bravos e estiveram na luta até ao fim. A 1.ª parte foi controlada por nós, a controlar o jogo previsível deles, fomos mais fortes e eficazes. Fizemos três golos e tínhamos o jogo virado para nós. Um erro infantil logo aos dois minutos da segunda parte deu-lhes novo alento e condicionou-nos porque a vantagem diminuiu. Sofremos três golos e, a esta nível, uma equipa com ambições não pode ter estes momento que condicionam o resultado", começou por referir o treinador dos bracarenses à Sport TV."Não sei o que vamos ter. Temos dois jogos, ainda está tudo em aberto. Era um jogo importante, mas não decisivo. Somámos um ponto e vamos esperar para fazer as contas no final e ver no que nos ajuda este ponto.""Houve mais Sp. Braga, porque fomos mais dominadores. Tivemos uma atitude condizente com a ideia que todos queremos deste Sp. Braga, com mais eficácia e qualidade. Tivemos mesmo ate ao fim à procura da vitória e na tentativa de chegar ao golo. A entrada do Banza é para ver se chegávamos ao golo. Jogo esteve equilibrado até ao fim, daí o resultado final."