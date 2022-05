Artur Soares Dias apita meia-final da Liga Europa

Artur Soares Dias foi nomeado pela UEFA para arbitrar o jogo da segunda mão da meia-final da Liga Europa entre o Rangers e o Leipzig, agendado para esta quinta-feira, às 20 horas, no Estádio Ibrox, em Glasgow. Na primeira mão, os alemães venceram por 1-0.Terá como auxiliares a dupla do costume, Rui Licínio e Paulo Soares, e contará com o apoio de João Pinheiro e Tiago Martins na condição de VAR e AVAR, respetivamente. O quarto árbitro será o eslovaco Ivan Kruzliak.Esta é a segunda temporada consecutiva em que o árbitro internacional português é nomeado para uma meia-final da Liga Europa, depois de ter estado no Villarreal-Arsenal da época passada.