As datas e as horas dos jogos das equipas portuguesas nos 16 avos de final da Liga Europa

Benfica e Sporting abrem e fecham a participação das equipas portuguesas nos 16 avos de final da Liga Europa, enquanto o Sp. Braga foi obrigado a antecipar a segunda mão por 'culpa' do FC Porto.

Os dois clubes lisboetas estreiam-se na fase a eliminar da prova a partir das 17h55 (em Lisboa) do dia 20 de fevereiro de 2020, uma quinta-feira, os leões em casa, perante o Besaksehir, e o Benfica na Ucrânia, onde defronta o Shakhtar.

No mesmo dia, pelas 20 horas, o Sp. Braga joga na Escócia, frente ao Glasgow Rangers, enquanto o FC Porto se desloca à Alemanha, para medir forças com o Bayer Leverkusen.

Em relação à segunda mão, os arsenalistas são os primeiros a entrar em ação e têm de fazê-lo numa quarta-feira, pois, em 27 de fevereiro, o FC Porto também joga em casa e a proximidade impede que atuem no mesmo dia.

Assim, a receção do Sporting de Braga aos escoceses joga-se a partir das 17 horas de 26 de fevereiro, dia em que se disputam, a partir das 20 horas, dois encontros dois 'oitavos' da 'Champions', o Real Madrid-Manchester City e o Lyon-Juventus.

Na quinta-feira, como revisto, jogam as outras equipas lusas, com o FC Porto a receber os germânicos no Estádio do Dragão, às 17h55.

A partir das 20 horas, o Benfica é anfitrião do Shakhtar, no Estádio da Luz, em Lisboa, e o Sporting desloca-se a Istambul, cidade que acolhe a final da 'Champions', em 30 de maio. A final da Liga Europa é em Gdansk, na Polónia, três dias antes.

- Programa das equipas portuguesas nos 16 avos de final da Liga Europa



1.ª MÃO

- Quinta-feira, 20 fev 2020:

Sporting, Por -- Basaksehir, Tur, 17:55

Shakhtar Donetsk, Ucr -- Benfica, Por, 17:55

Rangers, Esc -- Sporting de Braga, Por, 20:00

Bayer Leverkusen, Ale -- FC Porto, Por, 20:00

2.ª MÃO

- Quarta-feira, 26 fev:

Sporting de Braga, Por - Rangers, Esc, 17:00

- Quinta-feira, 27 fev:

FC Porto, Por -- Bayer Leverkusen, Ale, 17:55

Basaksehir, Tur -- Sporting, Por, 20:00

Benfica, Por - Shakhtar Donetsk, Ucr, 20:00

Lusa/Fim