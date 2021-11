As equipas já apuradas para a próxima ronda da Liga Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cumprida a quinta ronda da fase de grupos da Liga Europa, há já algumas equipas com o seu destino traçado, mas a verdade é que muito irá ser definido na derradeira. Dos oito lugares de acesso direto aos oitavos-de-final apenas metade estão já fechados, ao passo que quanto ao playoff somente há duas equipas ja com futuro definido. Neste contexto, refira-se que há já três equipas que caem da Champions aqui colocadas.Conheça-as abaixo.Lyon (Grupo A)Monaco (Grupo B)Bayer Leverkusen (Grupo G)West Ham (Grupo H)Rangers (Grupo A)Betis (Grupo G)Borussia Dortmund (Grupo C da Champions)Sheriff Tiraspol (Grupo D da Champions)Zenit (Grupo H da Champions)Celtic (Grupo G)Sturm Graz (Grupo B)Antuérpia (Grupo D)Ludogorets (Grupo F)Ferencvaros (Grupo G)