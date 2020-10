AZ Alkmaar tem 16 jogadores com covid-19 a dois dias de defrontar o Nápoles

O AZ Alkmaar revelou esta terça-feira terem sido detetados mais casos de covid-19 no plantel principal, a dois dias de a equipa visitar o Nápoles, para a Liga Europa.





O clube holandês não divulgou quantos jogadores estão ao todo com a doença, mas o jornalista italiano Gianluca Di Mazio garante hoje foram identificados 12, que se juntam aos quatro futebolistas e quatro membros do staff que já estavam em isolamento.Na equipa B do AZ Alkmaar, explica ainda Di Mazio, há dois jogadores e três membros do staff positivos.Recorde-se que, segundo as regras da UEFA, o jogo pode ser realizado desde que a equipa tenha 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes. Os dois clubes e a UEFA estão em contacto.