Basaksehir vence Besiktas antes de visitar Sporting na Liga Europa

O Basaksehir venceu esta sexta-feira por 1-0 na receção ao Besiktas, na 22.ª jornada da Liga turca, e assumiu provisoriamente a liderança do campeonato antes de visitar o Sporting para a Liga Europa.

Um golo do senegalês Demba Ba, aos 50 minutos, bastou para a formação de Istambul chegar ao primeiro lugar, com 43 pontos, mais um que o Sivasspor, que ainda não jogou nesta ronda, e voltar aos triunfos após um empate 1-1 com o rival pela liderança na ronda anterior.

Os turcos visitam o Estádio José Alvalade a 20 de fevereiro, na quinta-feira, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, numa partida marcada para as 17h55.