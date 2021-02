Benfica e Sp. Braga despediram-se mas ainda há muitos portugueses em prova

Benfica e Sp. Braga foram esta quinta-feira eliminados da Liga Europa e falharam a presença nos 'oitavos', pelo que Portugal fica sem qualquer equipa na competição. Contudo, há oito equipas com treinadores e jogadores lusos que vão continuar em prova.





A sorteio da próxima ronda realiza-se esta sexta-feira, pelas 12 horas em Nyon, na Suíça, havendo a particularidade de a partir desta ronda não haver condicionantes quanto a duelos entre equipas do mesmo país.Nesse sentido, refira-se que Inglaterra é o país mais representado, com 3 equipas, logo seguida por Espanha, Ucrânia e Itália, com 2. Holanda, Noruega, Escócia, Rep. Checa, Croácia, Suíça e Grécia contam com uma equipa cada.Tottenham (José Mourinho)AjaxArsenal (Cédric Soares)MoldeGranada (Rui Silva, Domingos Quina e Domingos Duarte)RangersShakhtar (Luís Castro)VillarrealAC Milan (Diogo Dalot e Rafael Leão)Roma (Paulo Fonseca)Dínamo KievDínamo ZagrebSparta de PragaYoung BoysManchester United (Bruno Fernandes)Olympiacos (Pedro Martins, José Sá, Rúben Semedo, Bruma, Tiago Silva)