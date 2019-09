Besiktas corre para a vitória em Bratislava

O Besiktas de Pedro Rebocho e Abdoulay Diaby vai tentar hoje arrecadar os três pontos no terreno do Slovan Bratislava. O emblema turco quer inverter a tendência na fase de grupos da Liga Europa. Que tendência é essa? Falhou o apuramento nas últimas duas participações (tinha-o alcançado nas três primeiras...).

Abdullah Avci, treinador do Besiktas, promete não realizar mais do que três alterações no onze habitual. "Não sei se se pode chamar a isto uma rotação. Não mudo mais de três jogadores! Se será um jogo difícil? Não posso deixar de me rir. Claro que sim! Isto não é um jogo na PlayStation. É preciso, correr, lutar e sofrer para assegurar a vitória", sublinha o técnico.