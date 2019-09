Bruma: «O Sporting fez uma grande partida, tenho de lhes desejar boa sorte»

Bruma foi titular do lado do PSV e teve influência direta na vitória dos holandeses, dado que foi dele o passe que culminou no autogolo de Coates e consequente 2.º golo dos homens de Eindhoven. No final do jogo, o extremo mostrou-se feliz pela vitória e desejou sorte ao Sporting, a sua antiga equipa.





"Foi um bom jogo com duas boas equipas. O PSV está de parabéns. O Sporting fez uma grande partida, tenho de lhes desejar boa sorte", começou por dizer, à SIC, sobre um jogo "especial". "O Sporting foi o clube onde me formei, que me deu tudo hoje em dia. Muito obrigado aos Sporting. Desejo-lhes tudo de bom e que continuem a trabalhar, que vai tudo correr bem", acrescentou.A terminar, instado a comentar a decisão de aceitar a proposta do PSV quando tinha uma outra do FC Porto, Bruma diz estar tranquilo com a sua opção. "Não tenho nada a comentar. Estou aqui, feliz, e quero continuar a ajudar a minha equipa. Não quero falar sobre isso. Acho que sim, foi uma decisão que tomei. Está tudo a correr bem. Tenho muito a melhorar e a crescer, mas tenho os meus companheiros para me ajudarem", atirou.