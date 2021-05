Bruno Fernandes ansioso pelo final perfeito: médio procura primeiro título no Man. United

O United apresenta-se em Gdansk com fome de títulos. Vinte vezes campeão inglês e por três vezes campeão europeu, o gigante de Manchester não ganha um troféu desde 2017. Na altura, José Mourinho conduziu os red devils à vitória na Liga Europa e hoje outro português pode repetir a façanha. Contratado em janeiro de 2020, Bruno Fernandes não esconde a ansiedade para o confronto com o Villarreal. “Estamos muito confiantes. Acho que quanto mais o tempo passa pior é porque queremos é jogar. A equipa cresceu muito. Melhorámos desde as meias-finais na temporada passada. Obviamente estar na final é bom, mas para ser perfeito temos de vencer. Sabemos o que temos de fazer, mas, como o treinador disse, é 50-50.”

Solskjaer é, aliás, uma referência nestes jogos decisivos. “Temos um treinador que passou muito tempo com Sir Alex Ferguson. A equipa está confiante. É preciso desfrutar porque estar na final não é para todos”, vincou o ex-Sporting.

Sucessor de Mourinho, Solskjaer acredita que o facto de a final ser a 26 de maio, só pode ser um bom sinal. Neste dia, em 1999, o United ganhou a Champions em Barcelona, diante do Bayern (2-1), com um golo do norueguês. “O aniversário da minha esposa é também no dia 26; nós casámo-nos no dia 26, por isso tenho mesmo de acreditar no destino. Tenho de interpretar isso como um bom presságio. Não sou muito supersticioso, mas parece ser um bom sinal”, admitiu o técnico, sublinhando tratar-se “ apenas de um passo na estrada para trazer o Manchester United de volta”. “O jogo pode definir a época. Pode ser o trampolim para um grande futuro. Reconstruímos esta equipa nos últimos anos e esperamos que este seja o começo de algo mais. Quando os jogadores assinam pelo United, assinam para ganhar. Só voltaremos para casa felizes se vencermos.”

Três foi a conta que Emery já fez

Vencedor da Liga Europa por três vezes (ao leme do Sevilha) e finalista vencido com o Arsenal em 2019, Unai Emery tenta fazer história no Villarreal e superar Giovanni Trapattoni, também detentor de três troféus na prova. “Analisámos atentamente o United e a chave é aproveitarmos as oportunidades quando estas surgirem”, disse o espanhol, que ganhou a Solskjaer por duas vezes (outras tantas derrotas): uma quando o norueguês estava no Molde e outra quando Emery orientou o Arsenal.