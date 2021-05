Bruno Fernandes e a final da Liga Europa: «Quanto mais o tempo passa pior é, só queremos jogar»

Bruno Fernandes reiterou a confiança presente no balneário do Manchester United tendo em vista a final da Liga Europa, diante do Villarreal, marcada para quarta-feira.





"Estamos muito confiantes. Acho que quanto mais o tempo passa pior é porque queremos é jogar. Amanhã vamos passar o tempo como fazemos normalmente e estudar o adversário - embora já tenhamos feito isso. O mais importante é que saibamos o que temos de fazer", afirmou, acrescentando: "A equipa cresceu muito. Melhorámos desde as meias-finais da Liga Europa [na temporada passada]. Obviamente que estar na final é bom, mas para ser perfeito temos de vencer amanhã. Sabemos o que temos de fazer, mas como o treinador disse é 50-50.""Temos um treinador que passou muito tempo com Sir Alex Ferguson. Tudo o que ele poderia dizer-nos, [Solskaer] já sabe. A equipa está confiante. Confiamos em nós e sabemos o que devemos fazer. Este é o nosso momento de aproveitar esta final. É preciso desfrutar porque estar na final não é para todos", destacou o médio, aludindo ao histórico treinador dos red devils, que viajou com a comitiva para a Polónia.Ole Gunnar Solskjaer levou 26 jogadores para Gdansk. Anthony Martial e Phill Jones são os únicos preteridos desta lista, por ainda não estarem recuperados de lesão, mas o mesmo não sucedeu com Harry Maguire. O defesa ainda não está a 100% do tornozelo, ainda assim o técnico noruguês decidiu convocá-lo de forma a tentar perceber se ainda poderá lançá-lo no jogo decisivo."Preparámo-nos bem. O Anthony [Martial] não conseguiu recuperar e o Phil [Jones] também não. Penso que o Harry [Maguire] vai apenas fazer corrida [no treino]. Ele vai tentar juntar-se ao grupo", começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro."É sempre difícil deixar os jogadores de fora. A final é uma recompensa pelo que se fez durante a época. Vamos aproveitar a última sessão de treino e os jogadores saberão a equipa [que alinhar de início] amanhã", disse, mostrando confiança no triunfo: "Estou muito confiante. Tenho autoconfiança suficiente. Vi algo a crescer nos jogadores. Eles tornaram-se cada vez mais resistentes a contratempos. Agora estamos prontos para estas coisas."Solskjaer perspetivou a final da competição, considerando que as duas equipas partem em pé de igualdade assim que soar o apito inicial."Todos os jogadores que vão para uma final têm a expectativa e a pressão de vencer. Planificámos as coisas para ganhar e esperamos vencer, mas tenho certeza de que o Unai [Emery] sente o mesmo com os seus jogadores. Foi um longo caminho para chegar aqui. É 50-50 quando se chega a uma final. Tenho a certeza de que estamos prontos, mas numa final tudo pode acontecer", vincou, olhando já ao que se segue, em caso de vitória."Penso que quando os jogadores experimentam o sucesso, há dois caminhos a seguir: como fizemos e então podemos relaxar ou pode deixar-nos famintos e a lutar por mais. Este grupo de jogadores trabalha junto há um ano e meio. O próximo passo para eles é desfrutar de um jogo como este. A época pode ser definida depois de amanhã. Só voltaremos para casa felizes se vencermos", frisou, sem esquecer as finais passadas."Temos cinco vitórias na Europa. Perdemos duas vezes contra o Barcelona. Estas são grandes noites para nós. Pode ser o trampolim para um grande futuro. Reconstruimos esta equipa nos últimos anos e esperamos que este seja o começo de algo mais. Quando os jogadores assinam pelo Manchester United, assinam para vencer", concluiu.