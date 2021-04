Bruno Fernandes guia Manchester United

Bruno Fernandes tem estado a um bom nível na Liga Europa e tentará agora ajudar o United a superar a Roma, de Paulo Fonseca, nas meias-finais da competição. O luso, de 26 anos, leva 17 golos e 11 assistências em 30 jogos na prova e será mais uma arma para os red devils, que ainda não perderam nesta edição. Já o técnico, Solskjaer, espera uma noite inspirada.

"Estamos a fazer um bom percurso e a nossa meta é chegar à final. É um sonho vencer um título por este clube como treinador. A nossa ambição é vencer esta prova, pois isso é importante para a evolução da equipa. Jogos contra a Roma são sempre especiais. Lembro-me dos duelos com eles na Champions em 2007. Vencemos 7-1 na 2ª mão dos ‘quartos’ em Roma, foi uma noite mágica. Queremos fazer uma exibição como essa", assumiu o técnico.

De resto, Solskjaer aproveitou ainda para deixar claro que não quis faltar ao respeito à Roma quando disse que não tinha visto ainda jogar a equipa de Paulo Fonseca, algo que irritou os adeptos romanistas. "Não quis desrespeitar a Roma. É um clube com uma história fantástica. Tenho até a camisola de Totti e De Rossi autografadas. Depois do sorteio, analisámos o adversário até à exaustão", vincou.

Adeptos vandalizam casa

Um grupo de 20 adeptos do United, com a cara totalmente tapada, vandalizou a casa do diretor-geral do clube, Ed Woodward. Este ato deveu-se à entrada dos red devils como um dos 12 emblemas fundadores da Superliga Europeia.