Bruno Fernandes na equipa do ano da Liga Europa

Bruno Fernandes foi esta quarta-feira nomeado para a equipa da edição 2019/20 da Liga Europa e integra os 23 jogadores selecionados por uma equipa de observadores técnicos da UEFA.





UEL Squad of the Season 2019/20



UEFA's Technical Observers have selected their 23-man squad from this season's UEFA Europa League... #UEL pic.twitter.com/4M4mgOH98x — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2020

O médio do Manchester United, que disputou a fase de grupos da prova com a camisola do Sporting antes da mudança para Old Trafford, em janeiro, é o único português na lista. Bruno Fernandes sagrou-se o melhor marcador da prova, com 8 golos em 10 jogos.Destaque para o Sevilha, que conquistou o troféu e é o clube mais representado nesta equipa do ano, com 8 jogadores. Segue-se o Inter, finalista vencido da competição, com 6 elementos.