Bruno Fernandes reencontra adversário 'velho conhecido' nos oitavos de final

O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa determinou alguns reencontros e Bruno Fernandes vai medir forças com um adversário 'velho conhecido', que defrontou na fase grupos quando ainda representava... o Sporting. Depois de eliminar os belgas do Club Brugge nos '16 avos' - o craque português esteve em grande ao marcar mais um golo -, o Manchester United vai encontrar os LASK Linz. A formação austríaca joga a primeira mão em casa, tendo depois que decidir a eliminatória em Old Trafford.





O LASK Linz é uma das grandes surpresas da competição, basta recordar que venceu mesmo o Grupo G com 13 pontos, com mais um do que o Sporting. E Solskjaer pode estar descansado porque Bruno Fernandes já sabe o que é marcar a esta equipa. É que na fase de grupos, no encontro em Alvalade, os leões venceram (2-1) e Bruno Fernandes apontou mesmo um dos golos.