Bruno Fernandes rendido a Cavani: «É um verdadeiro número 9»

Bruno Fernandes deixou rasgados elogios a Edinson Cavani, avançado uruguaio que esta noite, diante do Granada, abriu caminho à vitória do Manchester United por 2-0. Em declarações à BT Sport, o médio português considerou o seu colega "um verdadeiro avançado, um verdadeiro número 9" e aproveitou ainda para elogiar a forma como toda a equipa atuou.





"Foi um bom jogo. A Liga Europa é sempre uma prova difícil de jogar, não importa quem tens pela frente. Sabíamos da qualidade do Granada, que eles conseguem criar sempre algo. Estivemos bem. Controlámos o jogo e tivemos muita posse. Conseguimos manter sempre a bola em movimento e o resultado mostra isso. Agora é hora de dar o passo em frente e ganhar as meias-finais. Mas antes disso é hora de focar na Premier League", disse.De olho no que aí vem, com um duelo nas 'meias' com a Roma, Bruno Fernandes assume esperar dificuldades. "Todas as equipas nos iriam dar problemas. Têm uma boa organização defensiva e conseguem criar problemas no ponto de vista ofensivo. Alguns dos jogadores deles jogaram já em Inglaterra. Sabemos o que temos de fazer e se fizermos as coisas certas teremos as nossas chances de ganhar o jogo".