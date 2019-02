Calleja e a tática de Keizer: «Tive de ver o jogo... podia a imprensa ter-se enganado»

Javier Calleja diz ter ficado surpreendido com o esquema tático montado pelo técnico do Sporting no jogo dos leões frente ao Sp. Braga. "A equipa jogou bem e fez uma grande exibição. Espero uma equipa mais parecida àquela que defrontou o Sp. Braga", afirmou o treinador do Villarreal na antevisão da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, confessando: "Tive de ver o jogo para perceber se a imprensa não se tinha enganado [risos]. Jogaram bem, a mudança resultou."O Bruno Fernandes é um extraordinário jogador. Muito do futebol do Sporting passa por ele. Temos de ter vigilância e evitar faltas perto da área. É um jogador muito perigoso, que faz muitos golos. Sabemos do seu potencial. Temos de defender no campo do Sporting para que cheguem o menos possível à nossa área.Espero um Sporting mais próximo do último jogo. A equipa jogou bem e fez uma grande exibição. Quando é assim, o objetivo passa por repetir. Espero uma equipa mais parecida àquela que defrontou o Sp. Braga.Ficámos surpreendidos. Não esperávamos. Tive de ver o jogo para perceber se a imprensa não se tinha enganado [risos]. Jogaram bem, a mudança resultou. Pensamos que vão repetir.