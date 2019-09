Carcela entre os convocados de Preud'homme para defrontar V. Guimarães

O marroquino Mahdi Carcela, que alinhou no Benfica, é um dos 21 futebolistas convocados esta quarta-feira pelo treinador do Standard Liège, Michel Preud'homme, para a receção ao V. Guimarães, na quinta-feira, para a Liga Europa.O treinador do líder do campeonato belga, antigo guarda-redes do Benfica, chamou todos os 14 jogadores utilizados na goleada obtida no terreno do Oostende, no passado sábado, por 4-1.Vitória de Guimarães, 10.º classificado da I Liga, e Standard Liège defrontam-se na quinta-feira, no Estádio Maurice Dufrasne, em Liège, a partir das 18:55 locais (17:55 horas em Lisboa), em jogo da primeira jornada do Grupo F da Liga Europa, que vai ser arbitrado pelo russo Sergei Ivanov.Bodart, Gillet e Milinkovic-Savic.Fai, Gavory, Laifis, Miangue, Vanheusden e Vojvoda.Bastien, Boljevic, Bope, Carcela, Cimirot, Goreux, Lestienne, Limbombe e Mpoku.Avenatti, Cop e Emond.