Carcela espreita lugar no onze do St. Liège

Mehdi Carcela, extremo marroquino que passou pelo Benfica na época 2015/16, deverá ser titular hoje depois de ter sido suplente utilizado frente ao Oostende, para o campeonato. Será um dos jogadores a ter em conta na equipa de Michel Preud’homme, que enquanto jogador também representou as águias, entre 1994 e 1999.

O técnico do Standard Liège abordou esta fase de grupos na expectativa de uma surpresa, já que admite que o Arsenal e Eintracht Frankfurt são os favoritos. "Há uma esperança e seria um grande feito. Essas são as favoritas e depois há duas equipas que vão tentar surpreender e lutar por pontos entre si", disse na antevisão, comentando o valor do Vitória. "É menos conhecido que o FC Porto e Benfica, mas não lhe falta qualidade. Está um pouco atrás dessas duas equipas e do Sporting, mas criam-lhes muitos problemas muitas vezes", frisou Preud’homme, deixando ainda uma observação curiosa. "É Vitória, não se deve dizer Guimarães. É o Vitória Sport Clube. É como aqui dizer-se Brugge e não Cercle", atirou.