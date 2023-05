Carlo Ancelotti: «Espero que Mourinho vença a Liga Europa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, falou da final da Liga Europa entre o Sevilha e a Roma e revelou o desejo que tem em ver José Mourinho a vencer a competição.





"A Roma tem a possibilidade de fazer o seu jogo e tentar ganhar. O treinador é muito experiente em finais no banco e certamente vai lutar pela vitória. Espero que José Mourinho vença a Liga Europa", afirmou o técnico merengue em declarações à 'Gazzetta dello Sport', abordando a mudança que o clube espanhol viveu após trocar de treinador."O Sevilha esteve bem melhor nos últimos dois meses após superar um período mais complicado. Esteve quase na zona de despromoção, mas desde que mudou de treinador tem estado muito bem. Jogam de forma organizada", concluiu.Sevilha e Roma defrontam-se na quarta-feira às 20 horas em Budapeste, com José Mourinho em busca da conquista do seu 6.º título europeu.