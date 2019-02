Carvalhal dá tática ao Villarreal para ganhar em Alvalade mas reconhece: «Sporting é favorito»

Carlos Carvalhal explicou ao jornal espanhol 'Marca' o que o Villarreal precisa de fazer esta noite em Alvalade para levar a melhor sobre o Sporting, na 1.ª mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, mas avisou logo que os leões são favoritos. O 'submarino amarelo' não ganha na Liga espanhola há 10 jornadas..."Acredito que o Sporting parte como favorito para esta eliminatória, até porque o Villarreal não está a atravessar o seu melhor momento e não se sente confortável com o 3x4x2x1 que tem vindo a utilizar. Penso que o Sporting, com o seu 4x3x3 clássico, vai tomar a iniciativa do jogo procurando combinações rápidas, bem como situações de ataque pelas alas. Ao apostar numa defesa com três centrais o Villarreal pode sofrer situações de 2x1", considerou o antigo treinador do Sporting."O Villarreal, que está a adaptar-se a este novo estilo, vai tentar o contra-ataque. Será interessante ver o que consegue fazer se tiver mais posse de bola, uma vez que o Sporting sofre quando o rival apresenta uma posse de bola controlada. Para eles é um momento crítico. Se o Villarreal tiver a iniciativa, tem de ter cuidado no momento de se lançar no ataque, porque no Sporting vai manter uma pessão alta", acrescentou Carlos Carvalhal.E como pode o Villarreal criar perigo? "Pode fazê-lo ao seu estilo, colocando muita gente no meio-campo e gerando superioridade por dentro sobre o Gudelj, o médio defensivo. A missão de Marcel Keizer será fechar os espaços."