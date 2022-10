Castro: «É triste quando existe um penálti assim»

O Sp. Braga saiu derrotado do embate com o Union Berlim e complicou as contas da sua participação da Liga Europa, mas, ainda assim, Castro deixou elogios à exibição dos minhotos."Foi uma exibição solida da nossa parte, a equipa esteve sempre muito concentrada. Sabíamos que eles iriam entrar fortes, mas nós reagimos com personalidade e penso até que as melhores oportunidades do jogo são nossas. No momento em que acontece o penálti estávamos a conseguir encontrar os espaços, mas depois… Já tive a oportunidade de ver e é triste quando existe um penálti assim, não sei bem o que dizer. Depois eles fecharam-se e temos de dar mérito, são uma boa equipa. Temos de nos concentrar no Gil Vicente e no Malmo. Depois [do golo] eles demoraram a fazer tudo, se fosse ao contrário aconteceria o mesmo. Mesmo assim tentámos bater-nos e até tivemos dua oportunidades, pelo Rodrigo Gomes e no livre do Ricardo Horta, que, com um bocado de sorte, até podia ter entrado. Não é fácil vir aqui fazer o que fizemos e sofrer aquele golo foi muito duro para nó", começou por referir o médio à SportTV.Questionado sobre o facto de o Sp. Braga depender de terceiros para seguir em frente na Liga Europa, o camisola 88 foi contundente: "Temos de ganhar o nosso jogo e esperar".