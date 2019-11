Chuva não esmoreceu adeptos ingleses na Pedreira

O Wolverhampton fechou as contas do apuramento para o 16 avos de final frente ao Sp. Braga e a festa da equipa fez-se junto de quase 5 mil adeptos ingleses, num apoio forasteiro impressionante e só comparável a uma visita de um dos três grandes nacionais a um estádio em Portugal.





Sem fugir aos hábitos britânicos, a festa começou antes do jogo, bem no centro da cidade de Braga, com muitos cânticos e cerveja para aquecer as gargantas. Ao aproximar-se a hora do encontro, alguns adeptos do Wolverhampton não conseguiram, todavia, transporte para a Pedreira e, à falta de melhor, fizeram-se ao terreno sem receio da chuva, percorrendo vários quilómetros a pé sem perder o entusiasmo do momento.