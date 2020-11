Cinco novidades no onze do Sp. Braga e Leicester sem Vardy

Já são conhecidos os onzes para o jogo do Sp. Braga com o Leicester, que arranca às 20 horas. Os minhotos apresentam-se com cinco novidades no onze por comparação com o jogo da Liga com o Famalicão.





As novidades são David Carmo, Raúl Silva, João Novais, André Horta e Abel Ruiz, em detrimento de Sequeira, Tormena, André Castro, Gaitán e Iuri Medeiros.: Matheus, Esgaio, Bruno Viana, David Carmo, Raúl Silva, Al Musrati, João Novais, André Horta, Galeno, Abel Ruiz e Paulinho.O Leicester apresenta-se sem a estrela da companhia, Vardy, que começa o jogo no banco. O onze dos 'foxes' é o seguinte: Schmeichel, Justin, Fofana, Fuchs, Albrighton, Tielemans, Choudhury, Thomas, Cengiz Under, Maddison e Iheanacho.