Conheça as equipas já apuradas para os 16 avos-de-final da Liga Europa

Concluída a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa, várias equipas já garantiram o apuramento para os 16 avos-de-final da competição. Com o empate (3-3) desta noite em Braga, o Leicester já tem o passaporte para a fase seguinte. No grupo do Benfica, os encarnados e o Rangers, que esta quinta-feira empataram a dois golos, estão bem encaminhados para também seguirem em frente, mas precisam de confirmar esse objetivo nas duas últimas jornadas.





Destaque ainda para a Roma, do técnico português Paulo Fonseca, que depois de vencer ( 0-2 ) o Cluj na Roménia já está apurada para a fase a eliminar.

- Roma (Grupo A)

- Arsenal (Grupo B)

- Leicester (Grupo G)

- Hoffenheim (Grupo L)