Corona pronto para sofrer em Londres

O Sevilha é o recordista de vitórias na Liga Europa (6) e entra hoje em campo, diante do West Ham em Londres, com a vantagem (1-0) granjeada na Andaluzia. Contratado ao FC Porto em janeiro, Tecatito Corona tem a noção de que o Sevilha vai ter de cerrar os dentes. "Será um jogo complicado, pois temos visto aquilo que o West Ham vem fazendo na Premier. Acreditamos muito que vamos qualificar-nos", afirma o extremo mexicano.

Julen Lopetegui, treinador do Sevilha, avisa que o adversário vai apresentar mais e melhores argumentos do que na 1ª mão. "O West Ham aqui será melhor do que o de Sevilha. Não devemos pensar no resultado do primeiro jogo. O ambiente será extraordinário", diz o técnico.

David Moyes aposta na força do London Stadium. "O Sevilha é um dos favoritos da prova. Não estivemos mal na 1ª mão, mas teremos de melhorar muito. Temos de evitar que o Sevilha mate o ambiente", sublinha o técnico dos hammers.