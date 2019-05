Corte de relações entre Arménia e Azerbaijão pode deixar Mkhitaryan fora da final da Liga Europa

Henrikh Mkhitaryan pode ver-se privado da final da Liga Europa em Baku. O experiente jogador do Arsenal, que em Valencia entrou durante a segunda parte , nasceu na Arménia, país que está de relações cortadas com o Azerbaijão há 25 anos.A guerra na região de Nagorno-Karabakh deixou os dois países de costas voltadas e desde então não é fácil aos cidadãos de um obter vistos para visitar o outro. Além disso, o conflito está ainda muito presente nas duas populações e há receio que a segurança esteja em causa numa dessas visitas.Prova disso é que o Arsenal recusou obter o visto para Mkhitaryan no passado mês de outubro, quando os gunners defrontaram o Qarabag na fase de grupos. O médio não viajou com a equipa.De resto, essa não foi a primeira vez que o arménio falhou um jogo no Azerbaijão. Em 2015, ao serviço do Borussia Dortmund, também não foi convocado devido a este conflito para o duelo com o Qabala, isto apesar de a UEFA ter garantido que conseguia arranjar-lhe um visto.Agora, é provável que Mkhitaryan não seja uma vez mais opção, neste caso para a final com o Chelsea, a 29 de maio.