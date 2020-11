Craques do Rangers apanhados numa festa a poucos dias do jogo com o Benfica

O Rangers, que na próxima quinta-feira defronta o Benfica no Estádio da Luz, na Liga Europa, suspendeu Jordan Jones e George Edmundson, dois dos seus melhores jogadores, depois de terem quebrado o protocolo de prevenção à covid-19. Vão ter agora de cumprir uma quarentena preventiva de 14 dias.





Segundo o 'The Sun', o avançado e o defesa foram apanhados numa festa na última madrugada, onde estava uma dezena de pessoas. A polícia interrompeu as festividades por volta da 1h30 da manhã e multou todos os envolvidos.O porta-voz do clube confirmou a suspensão. "O Rangers está a par de um incidente ontem à noite, a envolver dois dos nossos jogadores, Jordan Jones e George Edmundson. Ambos violaram as regras de prevenção à covid-19 ao comparecerem num ajuntamento privado com pessoas de fora do seu círculo familar. Podemos confirmar que ambos estão suspensos e serão sujeitos a uma investigação interna. E seguindo as instruções do dr. Mark Waller, os jogadores vão cumprir uma quarentena de 14 dias."Stewart Robertson, diretor do clube, não poupou nas críticas ao comportamento de Jones e Edmundson. "Analisámos esta situação assim que soubemos do sucedido. Não vamos tolerar estes comportamentos nem aceitamos que os nossos jogadores possam envolver-se em algo que coloque em causa o nosso excelente protocolo."