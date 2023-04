E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Juventus saiu por cima na eliminatória, mas Danilo admitiu que foi um jogo "extremamente difícil", que obrigou a equipa a "muito sacrifício" e a ir buscar... a sorte: "Também é necessário, eu mesmo tive um lance no qual cometi um erro, que não é habitual. Uma ponta de sorte é preciso."O ex-FC Porto acabou por deixar rasgados elogios à equipa do Sporting, "bem representada pelo seu míster". "São jovens, com ambição e coragem de jogar. Gosto bastante. Tenho a certeza que ainda vão render muitos frutos", frisou, apontando aos "45 dias pela frente" nos quais a vecchia signora pode "ter conquistas importantes".