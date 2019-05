David Luiz lembra final com Benfica

Antes da final da Liga Europa, entre Chelsea e Arsenal, David Luiz recordou a outra decisão que teve frente ao Benfica na prova. "Foi muito complicada, não só no campo, mas também a nível emocional. Acabei por estar do lado vencedor e isso deixou-me muito contente, mas depois acabei por ficar um pouco triste quando olhei para o outro lado. Foi agridoce", confessou o central brasileiro ao ‘The Guardian’.

Já a apenas dois dias da final, Maurizio Sarri tem mais uma dor de cabeça devido à possível ausência de N’Golo Kanté. No plantel dos blues, Loftus-Cheek e Hudson-Odoi já são baixas confirmadas por lesão, às quais se pode juntar o médio francês, que recupera de uma pancada sofrida no joelho direito no treino de ontem. O jogador, de 28 anos, estava até quase recuperado de uma lesão na coxa direita, que havia sofrido este mês frente ao Watford, mas a nova contrariedade é uma má notícia para Maurizio Sarri.