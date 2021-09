De levar as mãos à cabeça: guarda-redes da Lazio faz um dos autogolos mais insólitos do ano

A Liga Europa arrancou esta quinta-feira e 'produziu' um autogolo que dificilmente não irá figurar entre os mais insólitos e caricatos da atual temporada futebolística.





Aconteceu no Galatasaray-Lazio, com o guarda-redes da equipa italiana, Thomas Strakosha, a introduzir a bola na própria baliza ao minuto 67 num lance que parecia... inofensivo. O guardião albanês levou as mãos à cabeça e foi prontamente conformado pelos colegas, mas a verdade é que a falha originou o único golo com que a Lazio saiu derrotada de Istambul na 1.ª jornada do grupo E.