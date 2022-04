Decisão de Artur Soares Dias no Barcelona-Eint. Frankfurt cria polémica em Espanha

Iturralde González, antigo árbitro internacional espanhol e analista de Record, considera que Artur Soares Dias cometeu um erro ao não mandar repetir o penálti de Kostic, logo aos três minutos do Barcelona-Eintracht Frankfurt. "No momento do penálti, um atacante [do Eintracht Frankfurt] invade a área e o penálti deveria ter sido repetido, não é uma ação de VAR [João Pinheiro] já que o jogador não tem uma intervenção ativa no lance. É um lance que os árbitros se esquecem de assinalar. Se os árbitros são muito exigentes quando um guarda-redes se adianta um centímetro [para além da linha de baliza], que sejam igualmente exigentes quando há uma invasão da área por parte de defesas ou atacantes", atirou Iturralde González, em declarações citadas pelo jornal 'AS'.

Contudo, o antigo árbitro internacional espanhol considera que Soares Dias esteve bem ao marcar o castigo máximo após falta de Eric García sobre Lindstorm na área do Barcelona. "Qual é o problema? Que ele [Eric García] tenha agarrado o adversário por cima dos ombros. O árbitro vê que ele puxa-o para trás e é penálti. Eric García não pode agarrar por cima do ombro e puxar o adversário", assinalou.

Recorde-se que o duelo em Camp Nou, a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, tem arbitragem totalmente portuguesa.