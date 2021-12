Dejan Stankovic falou do apuramento em Braga: «Favoritismo tem de se provar no campo»

O Sp. Braga e o Estrela Vermelha empataram a uma bola na Pedreira na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europa o que serviu à equipa sérvia para se qualificar diretamente para os 'oitavos' da competição. O técnico Dejan Stankovic falou da justiça do desfecho final."O jogo foi complicado, o Sporting de Braga é uma equipa muito boa, tem um bom treinador, mas o favoritismo tem que se provar no campo. O Braga tem qualidades, nós também temos e merecemos o resultado final. Desejo boa sorte para o Sp. Braga e para o seu treinador, e nós vamos continuar com o nosso trabalho", reiterou o técnico em conferência de imprensa, falando de uma comparação do jogo desta quinta-feira com o Barcelona-Inter de 2010, onde Stankovic alinhou como futebolista."Em termos emocionais foi um jogo similar, mas a verdade é que este jogo não está ao mesmo nível. Mas, sim, podemos, de certa forma, equiparar os dois jogos", vincou.