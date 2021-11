Diaby levou a melhor sobre Ricardo Horta e é o jogador da semana da Liga Europa

Ricardo Horta perdeu a corrida pela distinção de melhor jogador da semana da Liga Europa, em votação promovida no site oficial da UEFA. O vencedor acabou por ser Diaby, do Bayer Leverkusen.O jogador dos germânicos fez dois golos e duas assistências na goleada (4-0) aplicada aos espanhóis do Betis. Ricardo Horta, por seu turno, tinha feito três assistências na vitória por 4-2 do Sp. Braga sobre o Ludogorets.Recorde-se que entre os nomeados a jogador da semana da Liga Europa estavam ainda Benrahma, do West Ham, e Slimani, do Lyon.