Diagne a pensar no Benfica

Fatih Terim prepara-se para lançar Mbaye Diagne como homem mais atacante da equipa diante do Trabzonspor , depois de Sinan Gümüs ter sido a referência de ataque do Galatasaray na vitória (2-0) a contar para a Taça da Turquia, na última quarta-feira, frente ao Hatayspor.O avançado senegalês, de 27 anos, é um dos seis reforços da formação de Istambul no último mercado de inverno, à semelhança de Kostas Mitroglou. Só que, ao contrário do futebolista grego, Diagne foi inscrito na Liga Europa, e Terim pretende que este faça a sua estreia já hoje para ganhar ‘embalagem’ para o duelo europeu de quinta-feira.Diagne, que alinha agora pelos leões turcos, já esteve com um pé em Alvalade, no verão de 2016, assumindo-se inclusive como reforço do Sporting. Chegou agora ao Galatasaray, procedente do Kasimpasa, após 20 golos... em 19 jogos oficiais, na primeira metade da temporada.