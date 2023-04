Diagnóstico feito a Szczesny: guarda-redes da Juventus teve palpitações

#Juventus: #Szczesny had palpitations. A check was carried out immediately after the change at the stadium medical center (ECG). Everything ok — Romeo Agresti (@romeoagresti) April 13, 2023

Está tudo bem com Wojciech Szczesny. Segundo adianta o jornalista Romeo Agresti (do Goal), um primeiro exame feito ao guarda-redes da Juventus revelou que este teve palpitações durante o jogo com o Sporting, em Turim, a contar para a 1ª mão dos quartos de final da Liga Europa.Posteriormente, a própria Juventus tranquilizou os fãs com uma mensagem positiva. "Após uma primeira verificação, está tudo ok com o Tek".Face ao sucedido, o polaco deixou o terreno de jogo acompanhado pela equipa médica e cedeu o seu lugar, ao minuto 44, ao italiano Mattia Perin.