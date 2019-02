Dínamo Zagreb vem de reviravolta épica na Liga Europa e deixa 'aviso' ao Benfica

O Dínamo Zagreb,, é o campeão croata em título e lidera atualmente o campeonato do país, com 43 golos marcados e apenas 11 sofridos.Na Liga Europa venceu o Grupo D, onde também estavam Fenerbahçe, Spartak Trnava e Anderlecht, sendo que nos 16 avos-de final deixou pelo caminho os checos do Viktoria Plzen.A equipa começou por perder na República Checa, por 2-1, mas na última quinta-feira, em casa, ganhou por 3-0 e levou os seus adeptos ao delírio. Os jogadores diziam no final estar a postos para defrontar qualquer adversário. "Estamos prontos para tudo", reconheceu, eufórico, o médio Mislav Orsic. "Estamos neste caminho e não vamos sair daqui", frisou, por sua vez Emir Dilaver.Nas redes sociais do clube os adeptos ainda estão inebriados pela reviravolta empreendida na eliminatória anterior, mas não deixam de reconhecer que o Benfica não será um adversário fácil. Todavia, há também os sonhadores, que anteveem já o clube nos quartos-de-final...O Benfica já defrontou o Dínamo Zagreb em três ocasiões: na Taça das Taças, em 1980/81, empatou um jogo (0-0) e ganhou o outro, na Luz; em 2004/05, ganhou por 2-0, em casa, na fase de Grupos da Liga Europa.A equipa croata é treinada por Nenad Bjelica, de 47 anos. Antigo médio internacional (esteve em Portugal no Europeu de 2004) jogou em Espanha (Albacete, Betis e Las Palmas), tendo feito, no entanto, a maior parte da carreira em clubes croatas.Treina o Dínamo Zagreb desde o ano passado.