Dois adeptos do Celtic esfaqueados em Roma antes do jogo com a Lazio

Dois adeptos do Celtic Glasgow foram esta quinta-feira esfaqueados por alegados apoiantes da Lazio e hospitalizados antes do início do encontro entre ambas as equipas, em Roma, para a Liga Europa de futebol.

A polícia italiana informou que as agressões aconteceram durante uma discussão no exterior de um bar na baixa de Roma, invadida por adeptos escoceses para assistir ao jogo Lazio-Celtic, referente à quarta jornada do grupo E da Liga Europa.

As autoridades referem ainda terem detidos dois adeptos escoceses, por resistirem à polícia, e um terceiro pela prática de atos obscenos, e também cinco italianos, por posse de materiais perigosos, como tacos de basebol e facas.

O estádio Olímpico, que recebe ao fim da tarde desta quinta-feira cerca de 9.000 adeptos escoceses, terá uma das suas bancadas parcialmente encerrada, como punição da UEFA pelos incidentes racistas verificados no encontro anterior, contra o Rennes.