Dois adeptos hospitalizados após confrontos antes da final da Liga Europa

Dois adeptos tiveram de ser hospitalizados esta quarta-feira, na sequência de confrontos violentos entre apoiantes da Roma e do Sevilha em Budapeste, horas antes da final da Liga Europa entre as duas equipas.De acordo com a polícia local, "várias pessoas" estiveram envolvidas na briga, que ocorreu na Avenida Egressy, perto da Puskás Arena, palco do jogo decisivo que começa às 20 horas. Para além de um adepto do Sevilha e de outro da Roma, que tiveram de receber assistência médica, há ainda a registar uma outra pessoa ferida, de acordo com a informação das autoridades, que interveio "em poucos minutos" para colocar fim aos desacatos.