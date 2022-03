Dois autocarros e fogo de artifício... para nada: PSV 'finta' adeptos do Copenhaga de forma genial

Copenhaga e PSV Eindhoven encontraram-se esta quinta-feira na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, para uma partida decisiva em solo nórdico depois do incrível empate a quatro golos registado na Holanda. O encontro era de capital importância para ambas as equipas, de tal forma que os adeptos da equipa da casa decidiram tentar incomodar o sono dos adversários, lançando fogo de artifício durante a noite junto do seu hotel. O problema? Foram enganados...Numa manobra com um certo grau de genialidade, provavelmente sabendo que havia esta receção preparada, o PSV decidiu colocar um autocarro num outro hotel na cidade, fazendo os fãs do Copenhaga crer que era ali que estavam a passar a noite. Isto quando, na verdade, se encontravam alojados numa unidade hoteleira bem longe, imunes a todo o barulho que era feito nesse outro hotel.A história foi falada na imprensa e acabou por ser confirmada por Mario Götze após o encontro, no qual o PSV se 'vingou' desta tentativa falhada com um triunfo por 4-0. Tudo começa numa questão do jornalista do canal do clube. "Gostas de fogo de artíficio? Estavas à espera de fogo de artifício no hotel esta noite?", questionou o repórter, perante um alemão que não parecia entender o que se passava. Ou pelo queria dar a entender que não percebia: "Não, não me parece". Mas depois tudo mudou, quando o jornalista contou em direto o que se passara. "Sim, sim... Colocámos o autocarro num outro hotel. Foi de propósito... Ouvi isso. Dormi bastante bem!", atirou entre risos o criativo, claramente satisfeito pelo duplo triunfo ante os nórdicos.Nas redes sociais, refira-se, o próprio PSV já tinha gozado com a situação na tarde de ontem, pouco depois do apito final do jogo, ao partilhar o vídeo do lançamento de fogo de artifício com uma mensagem irónica. "Onde é a festa? Podemos juntar-nos?". E a verdade é que fizeram mesmo a festa, mas dentro do campo...