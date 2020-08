Dzeko critica opções de Paulo Fonseca: «Comeram-nos em todos os aspetos»

Nome mais sonante do plantel da Roma, pelo menos em face do seu estatuto, Edin Dzeko mostrou-se esta quinta-feira bastante crítico para com as opções tomadas por Paulo Fonseca no jogo diante do Sevilha, que resultou no afastamento dos italianos da Liga Europa (derrota por 2-0). Na ótica do bósnio, o técnico português falhou totalmente na estratégia, algo que levou a uma partida totalmente para esquecer.





"O que falhou? Tudo. Tudo. Nunca estivemos no jogo, do primeiro ao últim minuto. Comeram-nos em todos os aspetos. Estavam mais bem preparados, jogaram melhor, estavam em melhor forma. Tudo!", atirou sem papas na língua o avançado bósnio, à Sky Sport Italia."Pressionaram-nos, nós queríamos jogar e não nos foi possível. Eles trocavam uns passes e depois metiam a bola nas costas. Talvez não tenhámos percebido que não era possível jogar a partir detrás e deveríamos ter-me utilizado como jogador-alvo para as bolas longas. Mas tentámos a mesma coisa durante 90 minutos. Olhando para este jogo, temos um caminho longo pela frente. Temos de nos questionar seriamente. Estou desapontado porque não jogámos nada e não estivemos no jogo. É um duro golpe", acrescentou.