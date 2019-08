Eintracht Frankfurt bate Estrasburgo e está na fase de grupos da Liga Europa

Eintracht Frankfurt bateu (3-0) os franceses do Estrasburgo e garantiu a qualificação para a fase de grupos da Liga Europa.Ainda sem Bas Dost, avançado que se transferiu do Sporting para os alemães a troco de 7 milhões de euros, foi com o português Gonçalo Paciência (saiu aos 83') que o Eintracht Frankfurt alinhou de início na frente de ataque. Aos 27 minutos da partida, a equipa orientada por Adi Hutter chegou-se à frente no marcador, graças a um autogolo de Mitrovic, defesa do emblema francês.Antes do final da primeira parte, Rebic deixou a formação alemã reduzida a dez elementos após uma entrada dura sobre o guarda-redes belga, Matz Sels. Porém, os cartões vermelhos não viria a ficar por aqui e, aos 66 minutos, Dimitri Lienard meteu a mão na cara de Dominik Kohr de forma ostensiva e também foi mais cedo para os balneários.Com ambas as equipas reduzidas a dez elementos, o Eintracht Frankfurt voltou a mostrar superioridade face à formação alemã e aos 60' e 66', Filip Kostic e Danny da Costa, respetivamente, carimbaram a qualificação da turma alemã para a próxima fase da prova.Amanhã, às 12h00, os alemães conhecem os próximos adversários na fase de grupos da Liga Europa.