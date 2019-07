Engordany ‘luso’ em frente

O Engordany, orientado pelo português Filipe Busto e que conta ainda, no plantel, com Rafael Brito, Bruno Fernandes e Fábio Serra, garantiu a qualificação para a 1ª pré-eliminatória da Liga Europa. A equipa de Andorra, que terminou a última edição do campeonato no 2º lugar, bateu o La Fiorita, de San Marino, no encontro da 2ª mão da fase preliminar, por 2-1, depois de já ter vencido na 1ª mão por 1-0. Segue-se o Dinamo Tbilisi, da Geórgia.

Nos outros encontros da fase preliminar, apuraram-se Niedercorn (Luxemburgo), Ballymena (Irlanda do Norte), Cliftonville (Irlanda do Norte), Europa FC (Gibraltar) e Klaksvik (Ilhas Faroé). Destaque para o Europa FC, que defronta já na 1ª pré-eliminatória os polacos do Legia, que contam, na equipa, com quatro portugueses: Luís Rocha, André Martins, Cafú e Agra.

Os jogos da 1ª pré-eliminatória realizam-se nos dias 11 e 18.