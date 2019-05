Equipa universitária pode ser adversária de Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães na Liga Europa

A caminhada na Europa até pode acabar logo na primeira pré-eliminatória, até porque é essa a ronda para a qual estão apurados, mas a equipa de futebol da Cardiff Metropolitan University, do País de Gales, conseguiu este fim de semana um feito pouco visto no futebol do Velho Continente, ao assegurar o passaporte para a Liga Europa da próxima temporada. Um feito alcançado graças à vitória no playoff diante do Bala Town, disputado no domingo, que apenas ficou definido num emotivo desempate por penáltis.





Agora, e para lá desse passaporte histórico para a segunda prova de clubes da UEFA, o Cardiff Metropolitan University irá encaixar já pouco mais de 200 mil euros pelo apuramento, podendo no futuro, isto caso consiga superar as várias rondas de qualificação, encontrar uma das três equipas portuguesas apuradas, Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães.