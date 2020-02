Equipas portuguesas já conhecem árbitros para os jogos da Liga Europa

As equipas portuguesas ficaram esta terça-feira a conhecer os árbitros dos jogos de quinta-feira, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, fase em que competem Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga.

As águias, relegadas para a segunda competição de clubes da UEFA, depois de terem falhado o apuramento na Liga dos Campeões, terão o árbitro escocês Bobby Madden na visita aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, do treinador português Luís Castro.

O jogo tem início às 17H55 de Lisboa, a mesma hora a que o Sporting recebe em Alvalade os turcos do Basaksehir, num encontro arbitrado pelo inglês Anthony Taylor, que se estreia em jogos dos leões.

Nesta primeira mão dos 16 avos de final, a jogarem fora de casa, estarão ainda o FC Porto e o Sp. Braga.

Os dragões visitam os alemães do Bayer Leverkusen (20 horas, hora de Lisboa), num jogo que será arbitrado pelo esloveno Slavko Vincic, enquanto o Sporting de Braga defronta fora os escoceses do Rangers, com arbitragem do espanhol Javier Estrada Fernández.

Entre os árbitros nomeados pela UEFA para os jogos de quinta-feira estará também o português João Pinheiro, na função de videoárbitro (VAR) no jogo entre os cipriotas do APOEL e os suíços do Basileia.