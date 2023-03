Fábio Vieira: «Sabíamos o que devíamos explorar na equipa do Sporting»

Fábio Vieira foi titular no empate (2-2) do Arsenal na casa do Sporting, no jogo da 1ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa. O criativo português dos gunners analisou as incidências da partida de Alvalade."Claro que para mim é sempre bom voltar ao meu país, já tinha saudades. Preparámos o jogo da melhor maneira para levar a vitória daqui, infelizmente não o conseguimos. Entrámos bem, dominantes, para cima da equipa do Sporting. Sabíamos o que devíamos explorar na equipa deles. Chegámos ao golo numa bola parada e sofremos outro também na bola parada, cometemos alguns erros na construção. Custou-nos caro e saímos daqui com um empate", considerou em declarações à SIC, garantindo que não há diferenças de aposta nas duas competições que restam à formação de Mikel Arteta."Se a Premier League e a Liga Europa têm o mesmo peso? Sim, consideramos as duas como objetivos para alcançar no final da época, queremos ganhar a Premier League e a Liga Europa. Em todas as competições em que o Arsenal está tem de competir para ganhar", afirmou Fábio Vieira."Sabemos que vamos jogar em nossa casa, com os nossos adeptos, têm vindo a dar-nos um suporte muito grande. Vamos querer entrar fortes e passar a eliminatória.""Tive aqui alguns amigos e a minha mãe. É sempre bom podermos estar com eles, vê-los a apoiar e voltar ao meu país, que é o que mais gosto.""Vamos pensar dia a dia, estou cá para aquilo que acontecer."