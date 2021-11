Falhanço de Seferovic 'replicado': jogador do Midtjylland desperdiçou contra o Sp. Braga e treinador ajoelhou

Aos 68' do Midtjylland-Sp. Braga , um momento quase impensável. Gustav Isaksen isolou-se, tirou Tiago Sá do caminho e, após fintar Bruno Rodrigues, atirou à barra com a baliza escancarada. O treinador dos dinamarqueses, Bo Henriksen, ficou de tal forma desesperado que se... ajoelhou. Um momento a fazer lembrar Seferovic e Jorge Jesus em Camp Nou, nos minutos finais do jogo com o Barcelona.