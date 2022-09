Falta de policiamento obriga a adiar Arsenal-PSV da Liga Europa

O PSV anunciou esta segunda-feira em comunicado que o jogo da Liga Europa com o Arsenal, marcado para quinta-feira em Londres foi adiado.O clube holandês avançou ainda que a UEFA lhe deu hoje essa informação, devido ao facto de haver falta de policiamento por conta das cerimónias fúnebres da rainha Isabel II, em Londres, de acordo com as autoridades do Reino Unido.Ainda não se sabe quando é que o jogo da 2.ª jornada da competição se vai disputar.