FC Porto é o clube português mais bem cotado para vencer a Liga Europa

Depois das equipas portuguesas passarem a conhecer aqueles que são os seus adversários nos 16 avos-de-final da Liga Europa e, entre as 32 duas equipas que continuam em prova, o FC Porto é o emblema português que aparece melhor cotado nas Odds dos favoritos da casa de apostas Betano.A equipa orientada por Sérgio Conceição aparece, atualmente, na 10.ª posição na tabela dos mais favoritos à conquista do troféu, com uma Odd de 30.00, à frente do Benfica (em 13.º, com uma Odd de 35.00), do Sporting (com uma Odd de 60.00) e do Sp. Braga (com uma Odd de 75.00).Entre os principais favoritos à conquista da Liga Europa, surgem o Manchester United e o Arsenal, ambos com uma Odd de 5.00, seguidos do Sevilha e Inter, ambos com 7.00 de cotação.Contudo, as duas equipas menos favoritas à conquista do troféu, de acordo com a casa de apostas da Betano, são o Olympiacos, equipa grega orientada por Pedro Martins, e o APOEL, do Chipre, com Odds de 300.00 e 400.00, respetivamente.No que toca à Liga dos Campeões, as formações inglesas também partem como principais favoritas à conquista da prova. O Manchester City, com uma quota de 3.50, é o clube mais 'candidato' à conquista, seguindo-se o Liverpool, atual detentor do troféu, e o Paris Saint-Germain, com Odds de 6.50. A Juventus, de Cristiano Ronaldo, é a 6.ª equipa no lote dos favoritos, com uma Odd de 10.00, enquanto que o Atlético Madrid, de João Félix, está em 8.º posto. Por fim, o Tottenham, de José Mourinho, está em 10.º no 'ranking' dos mais favortivos, com uma Odd de 30.00.