FC Porto e Sp. Braga arrancam Liga Europa com vitórias

Depois das derrotas de Sporting e V. Guimarães nos primeiros jogos da tarde, FC Porto e Sp. Braga 'limparam' a imagem portuguesa nesta primeira jornada da fase de grupos, ao vencerem nos duelos diante do Young Boys e Wolverhampton, respetivamente.





Frente ao Young Boys , no Dragão, os portistas triunfaram por 2-1, numa partida na qual Soares, com dois golos, foi a principal figura.Já os minhotos foram a Inglaterra bater o Wolverhampton por 1-0 , com Ricardo Horta a ser o herói da contenda.