Felipe Anderson: «A força e a experiência do FC Porto fizeram a diferença»

Felipe Anderson foi uma das vozes do desalento da Lazio na hora de abordar a eliminação da Liga Europa. O internacional brasileiro explicou que o FC Porto fez alinhar várias armas que colocaram os azuis e brancos na próxima fase da prova."Foi um noite difícil. Sabíamos os problemas que tínhamos pela frente em função da desvantagem da primeira mão. Conseguimos entrar muito bem e ficou tudo em aberto, mas a força e a experiência do FC Porto fizeram a diferença. Serviu de aprendizagem para o futuro. Avisei os meus companheiros sobre a intensidade e as variações táticas do FC Porto, bem como para a necessidade de concentração", afirmou em declarações à Sport TV.Anderson, que alinhou nos dragões por empréstimo na última época, garantiu estar a par do valor da antiga equipa, em especial dos vários jovens ao dispôr de Sérgio Conceição."Vi muitos jovens no FC Porto, mas já conhecia a maioria e sabia que tinham grandes qualidade. Creio que o FC Porto tem um grande futuro com esta equipa", vincou o médio brasileiro.